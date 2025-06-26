Российскому нефтетрейдеру дали условный срок в Лондоне после развода с женой

Глава компании Gulfsands Petroleum Plc. Михаил Крупеев приговорен лондонским судом к 28 дням лишения свободы условно. Причиной стало нарушение предписания суда в рамках бракоразводного процесса, пишет Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Бывшая жена господина Крупеева подала заявление о том, что он отказался выплачивать ей компенсацию судебных издержек. Общий размер задолженности она оценила более чем в 837 тыс. фунтов. В итоге суд счел, что нефтетрейдер намеренно нарушил пять судебных постановлений, и обязал его выплатить более 195 тыс. фунтов в течение 28 дней и еще 90 тыс. фунтов дополнительных судебных расходов. В судебном заседании господин Крупеев участвовал по видеосвязи с Кипра.

Bloomberg пишет, что супруги Крупеевы прожили вместе почти 36 лет. Елена Крупеева подала на развод, заявив, что узнала о наличии у мужа второй семьи. До развода пара владела особняком с семью спальнями в западном Лондоне, а также домами в Португалии и Турции. В их распоряжении был штат прислуги, включая домработницу, водителя и двух уборщиц, говорится в статье.