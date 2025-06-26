Дора на Дне молодежи, первый казанский VK Fest и стендап Саши Малого

В Казани сразу на двух городских площадках отпразднуют День молодежи — хедлайнерами станут Дора и Мартин. Впервые Казань примет у себя масштабный фестиваль под открытым небом VK Fest. У Центра семьи «Казан» выступят Баста, Zoloto, Юлия Савичева, группа «Комната культуры» и многие другие звезды российской эстрады. Также в программе на неделю: стендап-концерт Саши Малого, концерт с музыкой из фильмов о Гарри Поттере, спектакль с участием Гоши Куценко и лекция о цвете в кинематографе. Подробнее — в афише «Ъ».

Где послушать музыку

Какие спектакли посмотреть

Какие выставки посмотреть

Чем заняться еще

Где послушать музыку

27 июня на сцене детского парка «Елмай» состоится концерт школы рока The Road. Зрители услышат авторские песни музыкантов и каверы известных композиций. Начало в 17:00, вход свободный.

В выходные в Казанском Кремле пройдет ряд музыкальных событий. 28 июня в 18.00 во дворе Присутственных мест казанский женский джаз-оркестр «Фантазия» выступит с программой «Jazz yзгреш». А в 19.00 здесь же начнется выступление солистов Центра развития творческой молодежи «Идиллия АРТ». 29 июня в 19.00 на этой же площадке концертную программу «Летний вечер под музыку» исполнит оркестровая группа Государственного ансамбля песни и танца РТ. Вход на мероприятия свободный.

29 июня в 19.00 в Центре цифрового искусства Artplay Media состоится мультимедийный концерт живой музыки «Вивальди и Эйнауди. Живые полотна» в исполнении камерного оркестра под руководством Дмитрия Чиркова и в сопровождении картин Ван Гога и французских импрессионистов. Музыканты сыграют цикл концертов «Времена года» Антонио Вивальди, дополняя их композициями Людовико Вивальди. Стоимость билетов — 1800 руб. (6+)

29 июня в 20.00 во дворе бара «Ща» пройдет концерт культового проекта «Неоклассика». В программе концерта — лучшие произведения таких композиторов, как Ханс Циммер, Людовико Эйнауди, Джон Уильямс и Дзе Хисаиси. Стоимость билета — 1000 руб. (18+)

1 июля в Центре цифрового искусства Artplay Media состоится мультимедийный концерт «Мир Гарри Поттера» с мелодиями из фильмов о волшебнике в исполнении оркестра под руководством Дмитрия Чиркова. Темы музыкальных и мультимедийных эпизодов будут демонстрироваться на экранах. Начало в 19.00, билеты стоят 1700 руб. (12+)

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Какие спектакли посмотреть

26 июня в Особняке Демидова можно будет посмотреть моноспектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина». По сюжету ленинградец Михаил Питунин в один прекрасный день, нарушив законы пространства и времени, отправляется спасать «наше всё». Герой размышляет о том, мог бы Пушкин написать больше, если бы не пуля Дантеса. Начало в 19.00, билеты от 600 руб. (16+)

26 июня в 19.00 на сцене театральной площадки MOН пройдет показ музыкального русско-татарского ситкома «Мон». Перед зрителями предстанет затянувшаяся репетиция музыкальной группы, которая никак не может довести до ума свою программу — мешают как внутренние противоречия, так и внешние обстоятельства непреодолимой силы. Билеты стоят от 380 руб. (16+)

28 июня в 12.00 и 18.00 в новом здании театра имени Камала покажут спектакль «Ситцевая свадьба» / «Ситса туй». В пьесе Ильгиза Зайниева четыре пары молодожёнов в день своей ситцевой свадьбы неожиданно (и для себя в том числе) оказываются на грани развода. Отчего вдруг любящие люди перестают понимать и принимать друг друга? Зрителям придется пройти вместе с героями путь сомнений и откровений. Стоимость билетов — от 400 руб. (16+)

28 июня на театральной площадке MO представят премьеру спектакля «Луманзе / Снегурочка» по тексту Дениса Осокина в постановке независимого творческого объединения «Анемоновый театр». Спектакль рассказывает о «вечной встрече и вечном расставании», о «нескучании», о «непрощании, даже когда прощаются». Начало в 19.00, стоимость билетов — 700 руб. (16+)

29 июня на театральной площадке MO можно будет посмотреть спектакль «Дети и эти» по рассказам Григория Остера. Взрослые ведут себя как дети: ленятся, капризничают, хулиганят... Зато дети у них именно такие, о каких мечтают все на свете родители: серьёзные, ответственные, трудолюбивые... Семейный спектакль помогает взрослым и детям посмотреть на себя со стороны. Начало в 17.00, билеты — 600 руб. (6+)

2 июля в КСК «Уникс» покажут спектакль «Love Letters. Любовные письма» с участием Екатерины Климовой и Гоши Куценко. Это спектакль о любви — есть двое, Он и Она. Они пишут друг другу письма. Пишут их всю жизнь. Каждый сюжет в письме — повод прикоснуться к любимому человеку, рассказать эпизод из своей жизни, чтобы получить в ответ ещё немного слов. Начало в 19.00, билеты от 2800 руб. (16+)

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Какие выставки посмотреть

В галерее «Хазинэ» работает выставка «Шедевры ГМИИ РТ. Иван Шишкин». В зале, посвященном графическому творчеству мастера, зрители впервые увидят полный комплект офортов альбома «60 офортов И.И. Шишкина. 1870-1892». Узнать больше о картинах получится благодаря архивным письмам Ивана Шишкина, текст которых сопровождает произведения в экспозиции. Стоимость билета — от 300 руб.

В Свияжской художественной галерее открылась выставка «Свияжский Ковчег: животный мир острова в фотографиях». На ней представлены кадры периода географической островной изоляции Свияжска, когда домашние животные свободно перемещались по ограниченной территории. Экспозиция работает до 10 сентября. Стоимость билета — от 150 руб.

Что смотреть в кино

26 июня в прокат выходит комедия «Шпионская свадьба». Экзотический остров, лучшие блюда от знаменитых шефов, подвенечное платье. А в роли подружки невесты — настоящий супершпион, которую мечтает убрать вся мировая преступность. Праздник омрачают вооруженные наемники, решившие взять толстосумов в заложники. Спасти свадьбу предстоит агенту Сэму. (18+)

В кинотеатрах можно будет посмотреть «Ритуал» в жанре ужасов. Одержимую дьяволом девушку пытаются спасти двое священников — постепенно теряющий веру Джозеф и терзаемый призраками прошлого Теофил. Чтобы дать отпор демонам, им предстоит объединиться и пройти через серию шокирующих обрядов, каждый из которых страшнее предыдущего. (18+)

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Чем заняться еще

27 июня в галерее современного искусства «БИЗОN» пройдет лекция «Цвет в кинематографе» от кинокритика Адиля Хайбуллина. Она расскажет об истории появления и использования цвета в фильмах и об основных цветовых схемах на примере культовых фильмов, например, работ режиссеров Дэвида Линча и Уэса Андерсона. Начало в 18.30, билет — 300 руб.

27 июня на сцене КЦ «Сайдаш» со своим стендапом выступит Саша Малой — комик, участник YouTube-шоу «Самый умный комик», «Разгоны», «Книжный клуб» и других. Юмор комика характеризуется экспрессивностью и искренностью. Начало в 20.00, билеты от 1500 руб. (18+)

27 июня на набережной озера пройдет показ документального фильма «Сторона света» режиссера Александра Силкина. Зрители погрузятся в тайны Арктики, а после — обсудят фильм вместе с главным продюсером проекта Валерией Маршаловой. Показ пройдет в амфитеатре у нового здания театра Камала. Начало в 21:00, участие по бесплатной регистрации. (16+)

28 июня в ИТ-парке в рамках научного лектория Milmax Science состоится лекция «Деньги: откуда они берутся и как работают?». Спикером выступит кандидат экономических наук, директор института цифровых технологий МарГУ, доцент кафедры экономики и маркетинга МарГУ Виктор Головин. Он обсудит особенности формирования денежной массы в экономике и расскажет, по каким законам живут деньги в масштабах страны. Начало в 16:00, стоимость билета — 500 руб.

25, 28, 29 июня и 2 июля в Казанском цирке покажут спектакль «Мирас / Наследие» — это рассказ о богатой культуре татарского народа через цирковое искусство. Зрителей ждут цирковые номера, спецэффекты, музыка и хореография. Стоимость билетов — от 1300 руб.

28 июня фестиваль Дня молодёжи пройдет на двух городских площадках — в экстрим-парке «УРАМ» и парке им. Горького. Программа продлится весь день с 10:00 до 22:00. Программа начнется в экстрим-парке «УРАМ», где будут работать интерактивные площадки, состоятся образовательные лекции, спортивные контесты и другие активности. Завершится программа праздничным концертом и выступлением хедлайнеров — исполнительницы Доры и исполнителя Мартина в парке им. Горького. Вход по бесплатной регистрации.

29 июня у Центра семьи «Казан» впервые в Казани состоится VK Fest масштабный фестиваль под открытым небом. В программе: выступления артистов, автограф-сессии с инфлюенсерами, паблик-токи, мастер-классы, квизы, научные интерактивы и спортивные турниры. На главной сцене фестиваля выступят Баста, Zoloto, Элвин Грей, Юлия Савичева, группы «Комната культуры», «Три дня дождя» и «Хлеб». Ведущие Олеся Иванченко и Дмитрий Журавлев. На второй музыкальной сцене выступят популярные татарские артисты Нурминский, GAUGA, «Хижина музыканта», Марат Яруллин, Оммаж, Ilgiz & Malsi Music, Al Su, Elina. В зоне инфлюенсеров пройдет автограф-сессия Вали Карнавал, Арсения Попова, Антона Шастуна, Дмитрия Журавлева, Гурама Амаряна и других. Фестиваль продлится с 14:00 до 22:00. Стоимость билетов — 1000 руб. для детей и 4700 руб. для взрослых.

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Гузель Ахметгалиева