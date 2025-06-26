Дора на Дне молодежи, первый казанский VK Fest и стендап Саши Малого
Куда сходить в Казани с 26 июня по 2 июля
В Казани сразу на двух городских площадках отпразднуют День молодежи — хедлайнерами станут Дора и Мартин. Впервые Казань примет у себя масштабный фестиваль под открытым небом VK Fest. У Центра семьи «Казан» выступят Баста, Zoloto, Юлия Савичева, группа «Комната культуры» и многие другие звезды российской эстрады. Также в программе на неделю: стендап-концерт Саши Малого, концерт с музыкой из фильмов о Гарри Поттере, спектакль с участием Гоши Куценко и лекция о цвете в кинематографе. Подробнее — в афише «Ъ».
Где послушать музыку
27 июня на сцене детского парка «Елмай» состоится концерт школы рока The Road. Зрители услышат авторские песни музыкантов и каверы известных композиций. Начало в 17:00, вход свободный.
В выходные в Казанском Кремле пройдет ряд музыкальных событий. 28 июня в 18.00 во дворе Присутственных мест казанский женский джаз-оркестр «Фантазия» выступит с программой «Jazz yзгреш». А в 19.00 здесь же начнется выступление солистов Центра развития творческой молодежи «Идиллия АРТ». 29 июня в 19.00 на этой же площадке концертную программу «Летний вечер под музыку» исполнит оркестровая группа Государственного ансамбля песни и танца РТ. Вход на мероприятия свободный.
29 июня в 19.00 в Центре цифрового искусства Artplay Media состоится мультимедийный концерт живой музыки «Вивальди и Эйнауди. Живые полотна» в исполнении камерного оркестра под руководством Дмитрия Чиркова и в сопровождении картин Ван Гога и французских импрессионистов. Музыканты сыграют цикл концертов «Времена года» Антонио Вивальди, дополняя их композициями Людовико Вивальди. Стоимость билетов — 1800 руб. (6+)
29 июня в 20.00 во дворе бара «Ща» пройдет концерт культового проекта «Неоклассика». В программе концерта — лучшие произведения таких композиторов, как Ханс Циммер, Людовико Эйнауди, Джон Уильямс и Дзе Хисаиси. Стоимость билета — 1000 руб. (18+)
1 июля в Центре цифрового искусства Artplay Media состоится мультимедийный концерт «Мир Гарри Поттера» с мелодиями из фильмов о волшебнике в исполнении оркестра под руководством Дмитрия Чиркова. Темы музыкальных и мультимедийных эпизодов будут демонстрироваться на экранах. Начало в 19.00, билеты стоят 1700 руб. (12+)
Какие спектакли посмотреть
26 июня в Особняке Демидова можно будет посмотреть моноспектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина». По сюжету ленинградец Михаил Питунин в один прекрасный день, нарушив законы пространства и времени, отправляется спасать «наше всё». Герой размышляет о том, мог бы Пушкин написать больше, если бы не пуля Дантеса. Начало в 19.00, билеты от 600 руб. (16+)
26 июня в 19.00 на сцене театральной площадки MOН пройдет показ музыкального русско-татарского ситкома «Мон». Перед зрителями предстанет затянувшаяся репетиция музыкальной группы, которая никак не может довести до ума свою программу — мешают как внутренние противоречия, так и внешние обстоятельства непреодолимой силы. Билеты стоят от 380 руб. (16+)
28 июня в 12.00 и 18.00 в новом здании театра имени Камала покажут спектакль «Ситцевая свадьба» / «Ситса туй». В пьесе Ильгиза Зайниева четыре пары молодожёнов в день своей ситцевой свадьбы неожиданно (и для себя в том числе) оказываются на грани развода. Отчего вдруг любящие люди перестают понимать и принимать друг друга? Зрителям придется пройти вместе с героями путь сомнений и откровений. Стоимость билетов — от 400 руб. (16+)
28 июня на театральной площадке MO представят премьеру спектакля «Луманзе / Снегурочка» по тексту Дениса Осокина в постановке независимого творческого объединения «Анемоновый театр». Спектакль рассказывает о «вечной встрече и вечном расставании», о «нескучании», о «непрощании, даже когда прощаются». Начало в 19.00, стоимость билетов — 700 руб. (16+)
29 июня на театральной площадке MO можно будет посмотреть спектакль «Дети и эти» по рассказам Григория Остера. Взрослые ведут себя как дети: ленятся, капризничают, хулиганят... Зато дети у них именно такие, о каких мечтают все на свете родители: серьёзные, ответственные, трудолюбивые... Семейный спектакль помогает взрослым и детям посмотреть на себя со стороны. Начало в 17.00, билеты — 600 руб. (6+)
2 июля в КСК «Уникс» покажут спектакль «Love Letters. Любовные письма» с участием Екатерины Климовой и Гоши Куценко. Это спектакль о любви — есть двое, Он и Она. Они пишут друг другу письма. Пишут их всю жизнь. Каждый сюжет в письме — повод прикоснуться к любимому человеку, рассказать эпизод из своей жизни, чтобы получить в ответ ещё немного слов. Начало в 19.00, билеты от 2800 руб. (16+)
Какие выставки посмотреть
В галерее «Хазинэ» работает выставка «Шедевры ГМИИ РТ. Иван Шишкин». В зале, посвященном графическому творчеству мастера, зрители впервые увидят полный комплект офортов альбома «60 офортов И.И. Шишкина. 1870-1892». Узнать больше о картинах получится благодаря архивным письмам Ивана Шишкина, текст которых сопровождает произведения в экспозиции. Стоимость билета — от 300 руб.
В Свияжской художественной галерее открылась выставка «Свияжский Ковчег: животный мир острова в фотографиях». На ней представлены кадры периода географической островной изоляции Свияжска, когда домашние животные свободно перемещались по ограниченной территории. Экспозиция работает до 10 сентября. Стоимость билета — от 150 руб.
Что смотреть в кино
26 июня в прокат выходит комедия «Шпионская свадьба». Экзотический остров, лучшие блюда от знаменитых шефов, подвенечное платье. А в роли подружки невесты — настоящий супершпион, которую мечтает убрать вся мировая преступность. Праздник омрачают вооруженные наемники, решившие взять толстосумов в заложники. Спасти свадьбу предстоит агенту Сэму. (18+)
В кинотеатрах можно будет посмотреть «Ритуал» в жанре ужасов. Одержимую дьяволом девушку пытаются спасти двое священников — постепенно теряющий веру Джозеф и терзаемый призраками прошлого Теофил. Чтобы дать отпор демонам, им предстоит объединиться и пройти через серию шокирующих обрядов, каждый из которых страшнее предыдущего. (18+)
Чем заняться еще
27 июня в галерее современного искусства «БИЗОN» пройдет лекция «Цвет в кинематографе» от кинокритика Адиля Хайбуллина. Она расскажет об истории появления и использования цвета в фильмах и об основных цветовых схемах на примере культовых фильмов, например, работ режиссеров Дэвида Линча и Уэса Андерсона. Начало в 18.30, билет — 300 руб.
27 июня на сцене КЦ «Сайдаш» со своим стендапом выступит Саша Малой — комик, участник YouTube-шоу «Самый умный комик», «Разгоны», «Книжный клуб» и других. Юмор комика характеризуется экспрессивностью и искренностью. Начало в 20.00, билеты от 1500 руб. (18+)
27 июня на набережной озера пройдет показ документального фильма «Сторона света» режиссера Александра Силкина. Зрители погрузятся в тайны Арктики, а после — обсудят фильм вместе с главным продюсером проекта Валерией Маршаловой. Показ пройдет в амфитеатре у нового здания театра Камала. Начало в 21:00, участие по бесплатной регистрации. (16+)
28 июня в ИТ-парке в рамках научного лектория Milmax Science состоится лекция «Деньги: откуда они берутся и как работают?». Спикером выступит кандидат экономических наук, директор института цифровых технологий МарГУ, доцент кафедры экономики и маркетинга МарГУ Виктор Головин. Он обсудит особенности формирования денежной массы в экономике и расскажет, по каким законам живут деньги в масштабах страны. Начало в 16:00, стоимость билета — 500 руб.
25, 28, 29 июня и 2 июля в Казанском цирке покажут спектакль «Мирас / Наследие» — это рассказ о богатой культуре татарского народа через цирковое искусство. Зрителей ждут цирковые номера, спецэффекты, музыка и хореография. Стоимость билетов — от 1300 руб.
28 июня фестиваль Дня молодёжи пройдет на двух городских площадках — в экстрим-парке «УРАМ» и парке им. Горького. Программа продлится весь день с 10:00 до 22:00. Программа начнется в экстрим-парке «УРАМ», где будут работать интерактивные площадки, состоятся образовательные лекции, спортивные контесты и другие активности. Завершится программа праздничным концертом и выступлением хедлайнеров — исполнительницы Доры и исполнителя Мартина в парке им. Горького. Вход по бесплатной регистрации.
29 июня у Центра семьи «Казан» впервые в Казани состоится VK Fest масштабный фестиваль под открытым небом. В программе: выступления артистов, автограф-сессии с инфлюенсерами, паблик-токи, мастер-классы, квизы, научные интерактивы и спортивные турниры. На главной сцене фестиваля выступят Баста, Zoloto, Элвин Грей, Юлия Савичева, группы «Комната культуры», «Три дня дождя» и «Хлеб». Ведущие Олеся Иванченко и Дмитрий Журавлев. На второй музыкальной сцене выступят популярные татарские артисты Нурминский, GAUGA, «Хижина музыканта», Марат Яруллин, Оммаж, Ilgiz & Malsi Music, Al Su, Elina. В зоне инфлюенсеров пройдет автограф-сессия Вали Карнавал, Арсения Попова, Антона Шастуна, Дмитрия Журавлева, Гурама Амаряна и других. Фестиваль продлится с 14:00 до 22:00. Стоимость билетов — 1000 руб. для детей и 4700 руб. для взрослых.