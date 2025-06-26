Нарышкин: страны Европы пытаются исказить содержание переговоров Москвы и Киева

Власти некоторых европейских стран пытаются исказить содержание переговоров Москвы и Киева, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. При этом он отметил, что Россия будет «решительно идти своим путем» в противодействии этим попыткам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В комментариях из европейских столиц слышим все время, так сказать, попытки исказить содержание переговоров, исказить те смыслы, которые во всяком случае российская сторона вкладывает в эти переговоры, и те задачи, которые российская сторона ставит»,— сказал Сергей Нарышкин ТАСС.

25 июня глава СВР говорил, что переговоры с украинской стороной необходимо продолжать независимо от того, как по этому поводу настроены в Киеве. Он отмечал, что каждый раунд позволяет решить какие-либо вопросы, в том числе по гуманитарному треку.

Россия и Украина 16 мая и 2 июня провели первые за три года прямые переговоры, по итогу которых договорились об обменах военнопленными. На последней встрече стороны обменялись меморандумами о прекращении огня. В Москве говорили о готовности провести следующий раунд переговоров после 22 июня, чтобы обсудить предложения обеих сторон, изложенные в меморандумах. 25 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что обмен мнениями между Украиной и Россией по поводу проектов меморандумов о прекращении огня пока не идет. По его словам, стороны завершают выполнение договоренностей гуманитарного характера.

В меморандуме России предлагается два варианта прекращения огня: вывод ВСУ с присоединенных к РФ территорий или запрет передислокации войск, прекращение мобилизации и поставок Киеву иностранной военной помощи. Среди основных требований — нейтралитет Украины, международно-правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Украинский меморандум предполагает прекращение огня без предварительных условий, встречу лидеров РФ и Украины. Он также предусматривает, что Украина не обязана сохранять нейтралитет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Стамбул троицу любит».

Анастасия Домбицкая