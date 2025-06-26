Челябинск лидирует среди миллионников по снижению цен на квартиры в новостройках

В июне 2025 года медианная цена квадратного метра в новостройках Челябинска составила 165 тыс. руб. По сравнением с маем стоимость уменьшилась на 4,1%, что является наибольшим снижением среди российских городов-миллионников, сообщает пресс-служба «Яндекс Недвижимости».

В Челябинске средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке составила 9,2 млн руб., средняя площадь — 59,2 кв. м. Это один из самых высоких показателей среди миллионников, отмечают в «Яндекс Недвижимости».

В среднем в мегаполисах страны стоимость квадратного метра в новостройках уменьшилась на 0,3% до 186 тыс. руб. за месяц. В четырех из 16 миллионников отмечается увеличение цены, в пяти — стагнация, а в семи — снижение. В июне мегаполисами с самой высокой стоимостью квадратного метра на первичном рынке стали Москва (434 тыс. руб. за кв. м), Санкт-Петербург (274 тыс. руб.), Казань (244 тыс. руб.), Нижний Новгород (191 тыс. руб.) и Новосибирск (171 тыс. руб.). Общее количество предложений в новостройках российских городов-миллионников в июне выросло на 3,2%.

Виталина Ярховска