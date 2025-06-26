«Россети Тюмень» направили 3 млн на повышение надежности электроснабжения старинного сибирского села

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт высоковольтной подстанции 110 кВ «Сытомино» в ХМАО-Югре. Это повысило надежность электроснабжения порядка 1,3 тысячи жителей и ряда социально значимых объектов одноименного населенного пункта. На технические мероприятия энергокомпания направила около 3 млн рублей.



На подстанции состоялся капитальный ремонт ключевого элемента подстанции – силового трансформатора мощностью 16 МВА. Специалисты заменили маслоуказатели, струйное реле и запорную арматуру, а также установили новый предохранительный клапан для сброса давления в случае возникновения короткого замыкания внутри трансформатора. В работах персоналу помогали 4 единицы техники, включая автокран грузоподъемностью 25 тонн. Ремонт прошел без ограничения подачи электричества потребителям и завершился успешными высоковольтными испытаниями.

Сельское поселение Сытомино возникло на берегах Оби и Сытоминской протоки в 19 веке. Здесь находится единственное сохранившееся в Сургутском районе крупное рыбодобывающее предприятие, а около 20 % населения составляют коренные малочисленные народы Севера.

АО «Россети Тюмень»