Новосибирский завод стеклотары «Сибстекло» сменил учредителя

Новосибирская компания «Сибстекло» (входит в «РАТМ Холдинг») сменила учредителя — вместо АО «Рид групп — Новосибирск» им стало недавно зарегистрированное в Новосибирске АО «Национальная стекольная компания». Информацию о смене бенефициара завод опубликовал сегодня на сайте раскрытия корпоративной информации. Согласно сообщению, АО передана доля в уставном капитале эмитента в размере 1,68 млрд руб. (97,7%).

В группе подтвердили «Ъ-Сибирь» информацию о смене собственника. «Основная цель реорганизации — отделение активов, связанных с ООО «Сибстекло», от непрофильных. В АО «Рид групп — Новосибирск» осталась коммерческая недвижимость, не связанная с осуществлением производственной деятельности ООО «Сибстекло». Это позволит «Сибстекло» оптимизировать юридическую структуру и активы, а в дальнейшем рассмотреть возможность привлечения внешнего акционерного капитала»,— прокомментировали в пресс-службе предприятия.

ООО «Сибстекло» — крупнейший производитель стеклотары за Уралом, специализируется на изготовлении бесцветного и цветного тарного стекла. По итогам трех месяцев 2025 года компания увеличила выручку на 51% — до 2,3 млрд руб., что обусловлено индексацией цен, проведенной в первом квартале 2025 года и ростом выпуска продукции, сообщил эмитент. Валовая прибыль ООО увеличилась в два раза и достигла 828 млн руб.

Лолита Белова