Жительницу Новороссийска задержали за передачу Украине данных о ВМФ

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Новороссийска, подозреваемую в передаче Украине сведений о кораблях Черноморского флота и объектах ПВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, женщина работала на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи и самостоятельно установила контакт с проукраинской организацией, подконтрольной спецслужбам Украины. Через мессенджер Telegram подозреваемая передала информацию о дислокации военных объектов.

В ведомстве уточнили, что благодаря своевременным мерам удалось предотвратить поражение военной техники и личного состава. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Она заключена под стражу.

Анна Гречко