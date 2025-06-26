Зарубежные СМИ: Кто может стать главой ФРС в случае отставки Джерома Пауэлла?

Дональд Трамп планирует досрочно отправить в отставку главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. The Wall Street Journal пишет, что президент рассматривает кандидатуры приемника и может объявить о своем решении к сентябрю или октябрю — за полгода до окончания контракта Пауэлла. На фоне этих новостей доллар слабеет до трехлетних минимумов, а стоимость акций американских компаний растет — «быки» с Уолл-стрит рассчитывают на скорое смягчение ключевой ставки. В прессе обсуждают претендентов на пост нового главы ФРС и реакцию рынков на внеплановую замену. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Mohatt / Reuters Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Новость о готовящейся смене главы ФРС стала новым потрясением для рынка как раз в тот момент, когда инвесторы только стали успокаиваться после отгремевшей войны на Ближнем Востоке, отмечает Reuters. Реакцией стала волна продаж доллара. В результате евро вырос до максимума с 2021-го года, а швейцарский франк достиг самого высокого уровня за десятилетие.

Трейдеры увидели сигнал о скором снижении процентной ставки. Дональд Трамп неоднократно настаивал на этом, но Джером Пауэлл выступает против. Bloomberg полагает, что президент усилит давление на ФРС до такой степени, что появится теневой председатель службы, который будет руководить до истечения срока полномочий Джерома Пауэлла в мае 2026 года.

Источники The Wall Street Journal говорят о более радикальном сценарии: Дональд Трамп не даст Пауэллу доработать даже до Рождества. Уже составлен список из пяти кандидатур на замену. Это Кевин Уорш, который возглавлял ФРС до 2011-го, директор Национального экономического совета Кевин Хассет, также рассматривается министр финансов Скотт Бессент, бывший президент Всемирного банка Дэвид Малпасс и член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер. Но двое из них уже высказались, что не заинтересованы в этой работе. По словам собеседников издания, недовольство президента осторожной политикой Джерома Пауэла может вынудить Белый дом объявить о смене главного финансиста страны уже этим летом.

Стратегия ФРС в части процентных ставок определяется комитетом из 12 человек — это семь губернаторов, назначенных президентом и утвержденных сенатом, и пять президентов региональных банков. Федеральная резервная система сохраняла свою автономию в вопросах денежно-кредитной политики с 1970-х годов, напоминает The Wall Street Journal.

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