В Ростове-на-Дону вынесли приговор бойцу украинского нацбатальона
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Андрею Рыбаку, обвиняемому по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в террористической организации). Об этом сообщает пресс-служба суда.
Фото: пресс-служба УФСБ России по Ростовской области
Установлено, что летом 2024 года Рыбак добровольно вступил в состав запрещенной на территории Российской Федерации террористической организации «Айдар», где был назначен на должность стрелка-помощника гранатометчика и выполнял задачи нацбатальона в Донецкой Народной Республике.
Приговором суда Рыбаку назначено 13 лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.