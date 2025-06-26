На сцене самарского оперного театра споет французский тенор и доброволец Донбасса

Концерт «Париж — Донбасс — Самара» в честь Дня ветеранов боевых действий пройдет на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета 1 июля в 18:30 (MSK+1). В качестве главного исполнителя на нем выступит лирический тенор Франсуа Модеме. Об этом сообщают представители театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В программе прозвучат произведения Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди и Жоржа Бизе. Также ожидаются военные песни, дуэты с солисткой театра Евгенией Бумбу и французский шансон. Концертмейстером выступит лауреат международных конкурсов Юлия Громаковская.

Франсуа Модеме окончил Французскую военную академию и Московскую консерваторию имени Петра Чайковского. Он был добровольцем на Донбассе. Он является солистом молодежной оперной программы самарского театра оперы и балета.

Георгий Портнов