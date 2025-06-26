Сельсовет в Башкирии будет платить участникам СВО по 350 тысяч рублей

Администрация Верхнеяушевского сельсовета Федоровского района будет выплачивать из местного бюджета по 350 тыс. руб. контрактникам-участникам специальной военной операции. Решение, подписанное главой поселения Владиком Дашкиным, опубликовано в базе правовых актов Министерства юстиции России.

Выплаты причитаются тем военнослужащим, которые подписали контракт в Федоровском районе. На единовременное довольствие не смогут рассчитывать бойцы башкирского мотострелкового батальона имени Минигали Шаймуратова и других добровольческих формирований. Кроме того, решение не распространяется на отбывающих наказание в местах лишения свободы.

С учетом 1 млн руб., положенных к перечислению из республиканского бюджета, а также 400 тыс. руб. от Минобороны, участники СВО из Верхнеяушевского сельсовета могут получить 1,75 млн руб.

Идэль Гумеров