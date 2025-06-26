Бывшие разработчики Google представили симулятор смартфона без функций

Американские разработчики Эрик Антонов и Грег Хохмут, ранее работавшие в Google, представили необычное устройство под названием «Метафон». Оно представляет собой прозрачную акриловую пластину формата iPhone, лишенную каких-либо функций. По словам авторов, гаджет предназначен для тех, кто стремится избавиться от привычки постоянно держать в руках смартфон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Methaphone Фото: Methaphone

Внешне «Метафон» напоминает стеклянный iPhone: у него экран размером шесть дюймов с закругленными углами и зеленой окантовкой, однако устройство не имеет экрана, кнопок или интерфейса. По замыслу автора, это должно способствовать «отвыканию» от постоянного взаимодействия с цифровым контентом. Авторы называют свое изобретение «заместительной терапией» для зависимых от смартфонов и сравнивают его с электронной сигаретой без никотина.

В отличие от похожих изобретений, таких как NoPhone, «Метафон» дополнен стикерами с «офлайн-приложениями» вроде «Читать» или «Гулять». Сейчас авторы проекта рассматривают возможность сотрудничества с кафе и ресторанами, предлагая использовать устройство в качестве символического отказа от цифровой зависимости.