ФСИН за год изъяла 7 тыс. телефонов, которые пытались передать заключенным

Сотрудники ФСИН за 2024 год изъяли 7 тыс. мобильных телефонов, которые пытались передать в колонии и специальные изоляторы заключенным. Об этом ТАСС рассказал замдиректора службы Сергей Щербаков. По его словам, телефоны и сим-карты в учреждения проносят даже адвокаты.

«Мы их изымали и будем изымать. А учитывая, что современные технологии двигаются вперед, будем просто это чаще вскрывать»,— сказал господин Щербаков.

В материале агентства также приводятся данные, согласно которым в 2023 году сотрудники ФСИН изъяли 9,5 тыс. мобильных телефонов, в 2019-м — 31 тыс., в 2018-м — 29 тыс.

В 2021 году был принят закон, позволяющий отключать от сотовой связи номера телефонов людей, отбывающих наказание в колониях и СИЗО. В 2023 году Госдума повысила штрафы за передачу телефонов в места лишения свободы с 3–5 тыс. до 25–50 тыс. руб. За повторное нарушение была также введена уголовная ответственность — штрафы до 300 тыс. руб., принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

Полина Мотызлевская