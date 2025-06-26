Суд обязал мэрию Челябинска отремонтировать дорогу к кладбищу «Сухомесовское»

Челябинский областной суд оставил в силе решение, согласно которому администрация регионального центра обязана отремонтировать дорогу к кладбищу «Сухомесовское». Мэрия пыталась оспорить это постановление, однако апелляционная жалоба была отклонена. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Решение, которое пыталась оспорить администрация Челябинска, вынес Советский районный суд 20 февраля этого года. Заявление подавал прокурор после проверки состояния дороги, ведущей от улицы Местной к кладбищу «Сухомесовское» в Ленинском районе. Выяснилось, что на проезжей части есть ямы, проломы, отсутствуют тротуары и уличное освещение.

Прокурор обращался в комитет дорожного хозяйства Челябинска с представлением об устранении этих дефектов. Однако состояние дороги не улучшилось. Прокурор направился в суд с иском, который в итоге был удовлетворен.

Ольга Воробьева