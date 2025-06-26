VK привлекла 112 млрд руб. через допэмиссию

Технологический холдинг VK (MOEX: VKCO) завершил размещение дополнительных акций, в ходе которого привлек 112 млрд руб. По итогам закрытой подписки было размещено более 345 млн акций — 97,48% от общего объема выпуска. Ключевые российские акционеры поддержали размещение и выступили пайщиками через закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы).

Средства, полученные от допэмиссии, планируется использовать для снижения долговой нагрузки компании. В пресс-службе VK уточнили, что после размещения общее количество акций холдинга превысило 580 млн. Акции распределены между более чем 480 тыс. акционерами, при этом у МКПАО «ВК» отсутствует контролирующий акционер.

В мае акционеры VK одобрили проведение допэмиссии. Компания планировала привлечь до 115 млрд руб., разместив по закрытой подписке более 350 млн акций — по 324,9 руб. за бумагу. Основной акционер VK — АО «МФ Технологии» (57,3% голосов). Среди совладельцев МФТ указаны «СОГАЗ» и «Газпром-медиа холдинг» (по 45%), еще 10% МФТ принадлежат «Ростеху».