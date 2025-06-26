В Ростовской области обработали 330 га от марокканской саранчи

Специалисты филиала «Россельхозцентра» по Ростовской области выявили очаги марокканской саранчи и провели обработку зараженных территорий. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В весенне-летний период 2025 года было обследовано 35,1 тыс. га для выявления стадных видов саранчовых. Часть территории проверяли совместно со специалистами филиалов «Россельхозцентра» по Ставропольскому краю, Калмыкии и Краснодарскому краю — 240 га. Еще 540 га исследовали вместе с органами АПК.

В опустыненных степях Заветинского и Дубовского районов обнаружили отдельные очаги личинок марокканской саранчи. Общая площадь зараженных участков составила 330 га, из них 41 га — с превышением экономического порога вредоносности в 2 экземпляра на один кв. м, пояснили в сообщении.

Агрономы выдали рекомендации по борьбе с вредителями землепользователям зараженных территорий. Также консультации по профилактике получили сельхозпроизводители всех районов, где саранчовые появлялись ранее.

По рекомендациям специалистов зараженную площадь обработали инсектицидами из Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов. Эффективность мероприятий достигла 95%. Своевременное обнаружение и уничтожение личинок позволило предотвратить заселение и повреждение посевов взрослыми особями.

Валентина Любашенко