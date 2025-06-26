МВД предупредило россиян о риске хранения большой суммы на карте

Крупные суммы денег на банковских картах привлекают внимание мошенников. Об этом рассказали в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД.

Ведомство советует держать на основной карте только «оперативный минимум» — сумму, необходимую для повседневных расходов. Основные сбережения рекомендуется переводить на сберегательные счета или вклады, которые труднее обналичить. Также они дополнительно защищены государственной системой страхования вкладов.

Для повышения безопасности МВД предлагает пользоваться виртуальными картами, которые можно быстро создать в мобильном приложении банка для разовых или краткосрочных платежей. Это защитит основные средства даже в случае утечки данных.

Кроме того, необходимо установить лимиты на снятие наличных и безналичные операции. В МВД считают важным подключить мгновенные push-уведомления о каждой операции, чтобы своевременно заметить подозрительную активность.

Для регулярных автоплатежей, таких как оплата коммунальных услуг и подписок, рекомендуется завести отдельную карту или счет и пополнять их только на необходимую сумму. Это позволит изолировать основные средства и облегчить контроль за расходами.

МВД советует гражданам узнать, как быстро заблокировать карту через мобильное приложение банка при утере телефона или подозрительных операциях.