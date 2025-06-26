Лесной пожар разгорелся на территории Байкало-Ленского заповедника

На территории Байкало-Ленского заповедника в Иркутской области действуют несколько лесных пожаров, сообщила пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Огонь охватил более 90 га леса в труднодоступной местности, из-за сильного ветра пламя поднялось к кронам хвойных деревьев, и пожар перешел в верховой.

В пресс-службе пояснили, что территория заповедника отнесена к авиазоне, поэтому огонь тушат специалисты «Авиалесохраны». Сейчас экипажи вертолета и самолета Ан-2 ждут улучшения метеоусловий для вылета. К тушению пожара также планируется привлечь вертолет из Читы с десятью пожарными-десантниками.

25 июня специалисты «Заповедного Прибайкалья» зафиксировали новые пожары в Киренском и Верхне-Ленском лесничествах заповедника. В пресс-службе учреждения «Интерфаксу» уточнили, что в Верхне-Ленском лесничестве обнаружено два возгорания площадью 3,5 га и 5 га, в Киренском — одно площадью 4,5 га.

Байкало-Ленский заповедник расположен на территории Качугского и Ольхонского районов Иркутской области. Его площадь составляет 659,9 тыс. га. Флора заповедника насчитывает около 130 видов грибов и 920 видов растений, фауна — 52 вида млекопитающих, в том числе байкальскую нерпу. На побережье Байкала также сохранились фрагменты древних реликтовых степей.

Полина Мотызлевская