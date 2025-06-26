В Самаре в горящем ларьке у АЗС взорвалась пиротехника

Пожар произошел в ларьке с пиротехникой в Самаре утром в четверг, 26 июня. Сообщение о происшествии на Московском шоссе, 15Г, поступило на пульт оперативных служб в 4:34 (MSK+1). Спустя пять минут пожарные прибыли на место. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Горел торговый павильон на площади 20 кв. м. В 4:52 пожар ликвидирован 18 специалистами и четырьмя единицами техники»,— говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Устанавливается причина пожара.

Георгий Портнов