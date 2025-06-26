Фотографа Григория Скворцова приговорили к 16 годам по делу о госизмене

Пермский краевой суд приговорил фотографа Григория Скворцова к 16 годам лишения свободы по делу о госизмене. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григорий Скворцов в зале суда

Фото: Пермский краевой суд Григорий Скворцов в зале суда

Фото: Пермский краевой суд

Господина Скворцова задержали осенью 2023 года. Вскоре ему было предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ. Официальной информации о содержании уголовного дела не было, оно рассматривалось в закрытом режиме. Следствие запрашивало наказание в виде 18 лет лишения свободы.

По данным СМИ, в основу обвинения легло то, что фотограф мог передать американскому журналисту книгу Дмитрия Юркова «Советские "Секретные бункеры": городская специальная фортификация 1930–1960 годов».

В ходе судебного процесса Григорий Скворцов не признал вину.