В семи магазинах сети «Маяк» в Ростовской области нашли некачественную продукцию

В Ростовской области специалисты Россельхознадзора провели проверки в сети магазинов «Маяк». Как сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе ведомства, некачественную продукцию обнаружили в семи торговых точках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С продажи были снято около 90 кг пищевой продукции животного происхождения. Отмечается, что продукты уничтожат, предварительно изолировав. В результате проверки управлением Россельхознадзора возбуждено 10 дел об административных правонарушениях: два из них в отношении юридического лица и восемь — в отношении должностных лиц. Дела возбудили по ч. 1 ст. 10.8 (нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства) и ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов или выпуск в обращение продукции, не соответствующей этим требованиям).

Ответственным лицам также выдали предписание об устранении нарушений.

Константин Соловьев