Двух гаишников из Нижнего Новгорода судят за взятку от пьяного водителя
Нижегородский райсуд рассматривает дело в отношении двух инспекторов отдельного батальона ДПС по Нижнему Новгороду, обвиняемых в получении взятки. По данным следствия, в декабре 2024 года на Нижневолжской набережной они остановили нетрезвого водителя на автомобиле Audi Q8. Он пытался отъехать от клуба «Нико», где выпил около полулитра виски.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Гаишники предложили владельцу иномарки в присутствии его приятеля «решить вопрос» сначала за 100 тыс. руб., потом договорились на 70 тыс. В итоге добравшийся до банкомата водитель Audi передал одному из инспекторов 50 тыс. руб. (все, что было у него на карте), и экипаж ДПС уехал, не став составлять протокол за вождение в нетрезвом виде.
Позже это преступление было раскрыто сотрудниками собственной безопасности нижегородской полиции с помощью записей уличных видеокамер. При обыске у одного из инспекторов также были изъяты два пистолетных патрона, которые он якобы забыл сдать со служебных стрельб, и ему добавили обвинение в незаконном хранении боеприпасов. На следствии всю вину взял на себя один из членов экипажа, утверждая, что его напарник, после задержания находящийся снаружи полицейского автомобиля, не знал о достигнутой договоренности по передаче денег.