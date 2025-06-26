Двух гаишников из Нижнего Новгорода судят за взятку от пьяного водителя

Нижегородский райсуд рассматривает дело в отношении двух инспекторов отдельного батальона ДПС по Нижнему Новгороду, обвиняемых в получении взятки. По данным следствия, в декабре 2024 года на Нижневолжской набережной они остановили нетрезвого водителя на автомобиле Audi Q8. Он пытался отъехать от клуба «Нико», где выпил около полулитра виски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Гаишники предложили владельцу иномарки в присутствии его приятеля «решить вопрос» сначала за 100 тыс. руб., потом договорились на 70 тыс. В итоге добравшийся до банкомата водитель Audi передал одному из инспекторов 50 тыс. руб. (все, что было у него на карте), и экипаж ДПС уехал, не став составлять протокол за вождение в нетрезвом виде.

Позже это преступление было раскрыто сотрудниками собственной безопасности нижегородской полиции с помощью записей уличных видеокамер. При обыске у одного из инспекторов также были изъяты два пистолетных патрона, которые он якобы забыл сдать со служебных стрельб, и ему добавили обвинение в незаконном хранении боеприпасов. На следствии всю вину взял на себя один из членов экипажа, утверждая, что его напарник, после задержания находящийся снаружи полицейского автомобиля, не знал о достигнутой договоренности по передаче денег.

Иван Сергеев