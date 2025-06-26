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В Самаре пройдет ежегодная интеллектуальная ярмарка

Клуб директоров Самарской области совместно с Высшей школой международного бизнеса Самарского университета проведут ежегодную интеллектуальную ярмарку. Мероприятие соберет экспертов, ученых и предпринимателей для обмена знаниями и опытом.

Основным докладчиком станет Валерий Сенков, который выступит с темой «Управление финансовыми рисками и взаимодействие с фискальными органами».

В рамках пленарной части будут финалисты конкурса «Инновационные лидеры Самарской области».

Евгений Чернов

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