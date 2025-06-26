Cicada8 представила первую в России платформу для оценки уровня защищенности подрядчиков и дочерних организаций CyberRating. Платформа анализирует десятки параметров и формирует рейтинг защищенности от нуля до десяти, который обновляется в реальном времени. В результате компании могут контролировать и отслеживать изменения в уровне кибер-безопасности контрагентов и дочерних организаций и самостоятельно формировать собственный реестр поставщиков. Таким образом платформа позволяет выявлять риски при взаимодействии с третьими лицами и минимизировать вероятность атак через цепочку поставок, а руководителям бизнеса — принимать решения при выборе контрагентов.

70% «Ай кью холдинга» (головная компания ГК «Аквариус») и 99,9% «Аквариус технологии» перешли в залог к структуре «Сбера» — компании «СберИнвест», выяснил “Ъ”. «Аквариус» мог столкнуться с финансовыми трудностями, предположили собеседники газеты на рынке микроэлектроники.

Т-Банк запустил в своем банковском приложении ИИ-ассистента для планирования путешествий. Как утверждают в банке, «в среднем за две минуты он может спланировать поездку от выбора направления и покупки билетов до бронирования отелей и составления плана досуга».