Ставропольский край направит 36 млрд рублей на здравоохранение

Ставропольский край направит 36,2 млрд руб. на развитие здравоохранения до 2027 года. Об этом сообщили в минздраве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из общей суммы 5,3 млрд руб. поступят из федерального бюджета, остальные средства выделят из регионального. Федеральные деньги в размере 4,2 млрд руб. направят на реализацию национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Охрана материнства и детства».

Расходы на поддержку медицинской сферы включают субсидии бюджетным учреждениям на оказание медуслуг, покупку лекарств и медицинских материалов, содержание казенных больниц. Крупнейшую долю составляют траты на обязательное медстрахование неработающих граждан — 17,9 млрд руб.

С января 2025 года сотрудникам скорой медицинской помощи повысили должностные оклады, доплаты за вредность и надбавки за высокие результаты работы. Водителям выездных бригад установили ежемесячную денежную выплату на период с января 2024 года по декабрь 2026 года. На эти меры в текущем году из регионального бюджета предусмотрено свыше 90,7 млн руб.

Николай Аксенов