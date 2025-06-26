За год производство икры на Кубани сократилось на 21%

Производство икры в Краснодарском крае за первые пять месяцев 2025 года составило более 9 тыс. кг, что на 21% меньше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает BFM Кубань со ссылкой на пресс-службу ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В январе—мае 2024 года объем выпуска икры в регионе достигал почти 11,5 тыс. кг.

Параллельно с сокращением производства улучшилась ситуация с нарушениями при реализации продукции. В мае 2025 года система маркировки выявила 128 тыс. нарушений при продаже икры, что на 24% меньше показателя апреля.

«Нарушения в части незарегистрированных участников сократились на 64%, в то время как продажи икры с признаками фальсификата — на 26%»,— сообщили в пресс-службе ЦРПТ.

«Ъ-Кубань» писал, что в первом квартале 2025 года Краснодарский край произвел более 20 тыс. т товарной рыбы, что на 20% превышает показатели аналогичного периода 2024 года. Основной частью улова стала хамса, составившая 2,34 тыс. т, что на 32,8% больше, чем в первом квартале прошлого года.

Мария Удовик