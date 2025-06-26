Отдых в Сочи с семьей летом обойдется от 26 тысяч рублей за неделю

В Сочи летний отдых для семьи из двух взрослых и одного ребенка в 2025 году обойдется минимум в 26,9 тыс. руб. за семь ночей при размещении в гостевом доме с включенными завтраками. Проживание в отеле с трехразовым питанием на аналогичный срок начинается от 78,7 тыс. руб. Курорт остается одним из востребованных направлений среди путешественников, несмотря на растущее предложение на других побережьях, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Национального туроператора «Алеан» (является членом Российского союза туриндустрии (РСТ)).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

На курортах Краснодарского края на Азовском море, включая Ейский и Темрюкский районы, недельное размещение с завтраками стоит от 45,5 тыс. руб. В Геленджике тариф «полный пансион» на семь ночей стартует от 57,1 тыс. руб., в Туапсинском районе — от 59,9 тыс. руб. В Анапе, где зафиксировано снижение спроса на 60–70%, сохраняется интерес к объектам с развитой инфраструктурой и программами «все включено» или «ультра все включено». На июль цена стартует от 51,2 тыс. руб. при недельном размещении на троих.

На западном и восточном побережьях Крыма минимальная стоимость недельного отдыха также варьируется в зависимости от формата размещения. В Евпатории отдых по системе «все включено» для семьи начинается от 84 тыс. руб., а отели с трехразовым питанием доступны от 37,8 тыс. руб. В регионе азовского побережья Крыма аналогичный тариф с полным пансионом стартует от 49 тыс. руб., а «все включено» — от 96,5 тыс. руб.

В Дагестане недельный отдых с завтраками для семьи обойдется от 49, 7 тыс. руб. Объекты, предлагающие трехразовое питание, представлены в ограниченном числе, однако можно найти предложения по тарифу «полный пансион» от 81,9 тыс. руб.

По данным туроператоров, направления с песчаными пляжами по-прежнему остаются в числе приоритетных для российских туристов, а уровень цен на большинстве курортов позволяет подобрать варианты для различных бюджетов.

«Ъ-Сочи» писал, что курорт ожидает рекордный наплыв туристов в июле-августе 2025 года с загрузкой гостиниц до 95%, планируя принять свыше 4,9 млн гостей с мая по сентябрь. С начала года курорт посетили более 2,8 млн туристов, что на 5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Мария Удовик