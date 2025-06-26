Житель Прикамья района нанес ущерб «Россети Урал» на несколько миллионов рублей

Сотрудники пермского филиала «Россети Урал» и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого ГУ МВД России пресекли противоправную деятельность жителя Красновишерского района. По версии правоохранителей, мужчина внес изменения в электросчетчики, что позволило ему похитить электроэнергию в виде безучетного ее потребления. По предварительному заключению, причиненный ущерб может составить несколько миллионов рублей, сообщает пресс-служба «Россети Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Следователи отдела МВД России «Красновишерское» возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) и п. б ч. 2 ст. 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), которые были объединены в одно производство. Дела переданы в краевое СУ СКР для дальнейшего расследования. Предназначенное для подключения и внесения изменений в электросчетчик оборудование изъято.