Курганских заключенных осудили за создание экстремисткой ячейки в колонии

Кетовский районный суд признал виновными четырех заключенных исправительной колонии № 2 УФСИН России по Курганской области в организации и финансировании экстремистского сообщества (ст. 282.1, 282.3 УК РФ). Их приговорили к условным и реальным срокам лишения свободы, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

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Суд установил, что заключенные вовлекали в идеологию АУЕ (признана экстремистской и запрещена в РФ) других находящихся в колонии, продвигали ее принципы и помогали развитию с помощью финансирования. Для получения дохода курганцы изготовили игральные карты и покерные фишки, проводили азартные игры среди заключенных, записывали результаты и размеры выигрышей.

Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по региону совместно с УФСИН России по Курганской области. За организацию и финансирование экстремистского сообщества двоих осужденных по совокупности преступлений приговорили к восьми годам лишения свободы, третьего — к полутора годам в колонии строгого режима, а также к штрафам в размере 200 тыс. руб. Средства, полученные от азартных игр, конфисковали в доход государства. Четвертому фигуранту назначили наказание в виде условного срока лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

Виталина Ярховска