В Челябинской области завершилась посевная кампания

Аграрии Челябинской области завершили посевную кампанию. Общая площадь сева в этом году составила 1,63 млн га., а вместе с озимыми и многолетними культурами — 1,8 млн га. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в личном telegram-канале.

В этом году на 110 тыс. га увеличилась посевная площадь под масличные культуры (подсолнечник, рапс, лен, соя).

С начала 2025 года сельхозпроизводителям направили субсидии из федерального и областного бюджетов на сумму 1,1 млрд руб. Также было закуплено 295 единиц новой техники.

Ольга Воробьева