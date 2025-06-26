Кубанская стройкомпания не оспорила внесение в реестр недобросовестных поставщиков

Как стало известно «Ъ-Кубань», краевой арбитражный суд отказал в удовлетворении ходатайства НАО «Региональная строительная компания Краснодарского края» (учреждено администрацией региона) о приостановлении исполнения решения регионального УФАС России о включении в реестр недобросовестных поставщиков (РНП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ходатайство мотивировано тем, что «наличие записи о внесении в РНП причиняет вред деловой репутации организации и может повлечь причинение иного ущерба в работе с другими заказчиками при исполнении контрактов». Однако суд счел это документально не доказанным.

Информация о внесении НАО «Региональная строительная компания Краснодарского края» также размещена на портале госзакупок. Сведения были внесены 28 мая 2025 года Управлением ФАС по Краснодарскому краю. Причина — расторжение контракта при одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением подрядчиком условий контракта.

Людмила Налтакян