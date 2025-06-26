В Челябинской области учредили новую награду для организаторов выборов

Новый вид награды учредили в Челябинской области — почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы». Соответствующие поправки в региональном законе «О наградах» утвердили депутаты законодательного собрания области 26 июня.

Новое почетное звание учреждается по инициативе руководства Челябинской области. Награда присваивается членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также «высокопрофессиональным» работникам аппарата избиркома Челябинской области за деятельность по подготовке и проведению выборов и референдумов, «обеспечению и защите избирательных прав и права на участие в референдуме, развитию избирательной системы, обеспечению полномочий избирательных комиссий, повышению правовой культуры избирателей и иных участников избирательного процесса, а также за достижение иных значимых результатов профессиональной деятельности».

Чтобы получить почетное звание, необходимо проработать в избирательной системе не менее 10 лет, а также иметь награды или поощрения федеральных органов власти, губернатора или законодательного собрания области.

По словам заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства региона — начальника управления государственной службы Татьяны Язовских, выделение дополнительных средств из бюджета новая награда не потребует.