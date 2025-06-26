Администрацию Бугуруслана обязали произвести реконструкцию водонасосной станции

Бугурусланский межрайонный прокурор потребовал от администрации города произвести реконструкцию водонасосной станции. Об том сегодня сообщили в прокуратуре Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе проверки было установлено, что из-за ненадлежащего технического состояния водонасосной станции № 3 и отсутствия резервного источника питания возникают перебои при водоснабжении жителей села Михайловка.

«Администрация города, являющаяся собственником коммунального объекта, не принимает меры для его капитального ремонта»,— заявили в прокуратуре.

Межрайонный прокурор в судебном порядке потребовал от местных властей произвести реконструкцию ВНС № 3. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

Алексей Алексеев