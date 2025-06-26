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Татарстан занял второе место по уверенности жителей на рынке труда

Жители Татарстана во втором квартале 2025 года показали один из самых высоких индексов самочувствия на рынке труда среди регионов России — 0,32 пункта. Об этом сообщает пресс-служба платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Опрос проводился с 2 по 22 апреля 2025 года среди 33,8 тыс. российских соискателей.

Татарстан занял второе место по уверенности жителей на рынке труда

Татарстан занял второе место по уверенности жителей на рынке труда

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Татарстан занял второе место по уверенности жителей на рынке труда

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Республика заняла второе место в Приволжском федеральном округе, уступив только Удмуртии с показателем 0,33 пункта. Индекс самочувствия измеряется от -1 до +1, где положительные значения говорят о стабильном самоощущении работников на рынке труда.

В соседних регионах ситуация также благоприятная. Марий Эл разделила с Татарстаном второе место с индексом 0,32 пункта, а Чувашия заняла четвертое место с показателем 0,31 пункта. Общий индекс по Приволжскому федеральному округу составил 0,28 пункта, что выше общероссийского показателя в 0,25 пункта.

Наиболее комфортно на рынке труда чувствуют себя работники сфер туризма, розничной торговли и продаж с индексом 0,34 пункта. Наименее стабильно ощущают себя представители IT-сферы, маркетинга и медиаиндустрии.

Анар Зейналов

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