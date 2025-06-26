В Ульяновской области задержали экс-заведующую складом сельхозпредприятия по подозрению в коррупции

Бывшее должностное лицо одного из сельхозпредприятий региона задержана, ей предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Уголовное дело возбуждено следователем СО по Засвияжскому району Ульяновска. Об этом сообщает СУ СКР по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2023 года по 2024 год заведующая складом предприятия получила незаконное денежное вознаграждение от местного предпринимателя за подмену отгружаемого товара. По документам она проводила приобретение взяткодателем отгрузку огурцов третьего сорта, фактически передавала ему товар первого сорта. В указанный период она получила более 900 тыс. руб.

Руфия Кутляева