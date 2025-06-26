В Оренбуржье человек разбился на квадроцикле

В больницу Орска госпитализировали 36-летнего мужчину с различными телесными повреждениями, характерными для ДТП. На следующий день он скончался от полученных травм, сообщает полиция Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ

По информации ведомства, 23 июня водитель управлял квадроциклом Maverick GBM с прицепом в поле возле поселка Крыловка. Во время движения по полю по направлению со стороны п. Тукай в сторону п. Крыловка он не справился с управлением и допустил опрокидывание квадроцикла.

Руфия Кутляева