С бывшим оператором Кунгурской пещеры расторгают договор аренды участка перед входом

Региональное минимущество обратилось с исковым заявлением в суд к бывшему оператору Кунгурской ледяной пещеры — ООО «Сталагмит-Экскурс». Как указано в картотеке Арбитражного суда Пермского края, заявление подано министерством 20 июня и еще не принято к производству. В ведомстве «Ъ-Прикамье» пояснили, что в иске речь идет об аннулировании основания договора аренды участка, расположенного перед входом в пещеру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК «Кунгурская ледяная пещера» Фото: ВК «Кунгурская ледяная пещера»

«Земельный участок у входа в пещеру по договору аренды был предоставлен ООО “Сталагмит-Экскурс” как участок, необходимый для осуществления пользования недрами на основании лицензии. В связи с отзывом лицензии на недропользование у “Сталагмит-Экскурс” Роснедрами аннулируется основание данного договора»,— отметили в минимуществе.

Кунгурская ледяная пещера — одна из основных достопримечательностей Пермского края. Ежегодно ее посещают 100–150 тыс. туристов. Бывший оператор этого объекта — ООО «Сталагмит-Экскурс» зарегистрировано в 2006 году. Бенефициаром компании является кунгурский предприниматель, учредитель группы компаний туркомплекса «Сталагмит» Сергей Смирнов. В 2007 году компания получила бессрочную лицензию на пользование недрами с разрешенным видом «экскурсионная деятельность» на участке ООПТ «Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера». В мае комиссия Роснедр приняла решение прекратить право ООО на пользование недрами для организации экскурсионной деятельности в пещеру. Причиной стали выявленные минприроды по Пермскому краю и Росприроднадзором нарушения.