В Башкирии предотвратили мошенничество на 22 млн рублей

В Учалинском районе возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии. В полицию обратились 60-летние супруги из Тюмени, которые заявили, что перевели мошенникам более 120 млн руб. Хищение еще 22 млн рублей предотвратили сотрудники банка.

В пресс-релизе ведомства говорится, что в мае потерпевшему с помощью мессенджера позвонил якобы бывший начальник предприятия, в котором он раньше работал. По словам собеседника, «подчиненным» заинтересовалась Федеральная служба безопасности. Лженачальник предупредил, что скоро с ним свяжется сотрудник полиции, и рекомендовал оказать содействие.

Через некоторое время потерпевшему позвонил «полицейский» и, заверяя слова поддельным документом от Росфинмониторинга, стал доказывать, что банковским счетом пенсионера завладели злоумышленники, которые вывели средства за рубеж. Затем аферисты пригрозили тюменцу уголовным делам.

Чтобы избежать ответственности, потерпевший снял в банках и перевел на незнакомые счета более 118 млн руб. Только так он якобы мог аннулировать заявки на получение кредита и предотвратить мошенничество.

Когда супруги были в гостях у родственников в Учалинском районе, тюменцу позвонили лжесотрудники банка и предупредили, что банковский счет супруги якобы «слился» с его счетом, из-за чего она стала фигурантом уголовного дела. Под угрозой блокировки средств им предложили перевести деньги по новым реквизитам, а старый счет закрыть.

Во избежание уголовной ответственности для жены, потерпевшие попытались в отделении банка в Учалах обналичить более 22 млн руб., перевести средства на «безопасный счет», а старый закрыть. На нервное поведение клиентов обратили внимание сотрудники банка, которые вызвали полицию.

Майя Иванова