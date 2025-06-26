В Саратовской области годовалая девочка получила лекарство благодаря прокуратуре

В Саратовской области годовалую девочку обеспечили лекарством после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки по обращению матери малолетнего ребенка прокуратура выяснила, что дочь женщины состоит на учете в связи с заболеванием и по медицинским показаниям ей требуется прием лекарства, которое должны выдавать в льготном порядке за счет областного бюджета. При этом родителям приходилось покупать его на свои деньги, так как годовалая девочка обеспечивалась медикаментом несвоевременно.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство попросило суд обязать региональный минздрав и лечебное учреждение устранить нарушения. Теперь необходимое лекарство выдается ребенку постоянно. Также в пользу семьи взыскана стоимость расходов на его самостоятельную покупку.

Павел Фролов