В Челябинской области вводят новые ограничения розничной продажи алкоголя

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области утвердили в первом чтении поправки в региональном законе «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», устанавливающие дополнительные ограничения розничной продажи алкоголя. Решение принято на заседании 26 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Законопроект разработан с целью снижения доступности алкоголя для населения и, соответственно, сокращения его потребления. В соответствии с поправками, продавать алкоголь в заведениях общественного питания, расположенных в жилых домах и на прилегающих к ним территориях, можно будет, если площадь зала обслуживания составляет не менее 50 кв. м. Ранее было 40 кв. м.

Сегодня в Челябинской области только в 21 баре зал обслуживания меньше 50 кв. м.

Помимо этого, в два раза увеличен минимальный размер уставного капитала для организаций, занимающихся розничной продажей алкоголя. Согласно поправкам, для компаний в Челябинске и Магнитогорске сумма вырастет до 400 тыс. руб., в других городах области — до 200 тыс. руб., в селах — до 60 тыс. руб.

Планируется, что новые ограничения вступят в действие 1 сентября 2025 года.