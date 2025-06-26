В саратовском лагере «Дубки» выявили вспышку кишечной инфекции

В саратовском МУ ДО «ДООЦ "Дубки"» обнаружили вспышку кишечной инфекции. Об этом накануне, 25 июня, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Детский лагерь расположен в Саратове, на территории Кумысной поляны. Сотрудники надзорного ведомства приступили к проверке по данному факту. Так, они взяли пробы воды и еды, «смывы из объектов внешней среды».

По данным Роспотребнадзора, дети изолированы, находятся под медицинским наблюдением. Надзорное ведомство выдало лагерю предписание о проведении полного комплекса противоэпидемических мероприятий.

Напомним, ранее в этом месяце произошло массовое отравление в детском оздоровительном лагере «Огонек» Маркса Саратовской области. По данным регионального минздрава, отравились 18 человек.

Павел Фролов