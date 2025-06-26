Власти Прикамья подготовили список памятников, которые восстановят с помощью бизнеса

В правительстве Пермского края подготовили перечень объектов культурного наследия, которые планируется вовлечь в хозяйственный оборот. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Махонин на заседании Ассоциации органов исполнительной власти Приволжского федерального округа, состоявшемся 25 июня в Перми. Этот перечень памятников архитектуры предполагается предложить для восстановления бизнесу по поручению президента РФ Владимира Путина. Напомним, в стране предполагается вовлечь в оборот и отреставрировать около 1 тыс. исторических объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Мы максимально собрали перечень тех объектов культурного наследия, которые рассчитываем по льготной ставке вовлечь в хозяйственный оборот, а самое главное — сохранить наследие, которое нам дорого. И я думаю, что у нас все получится. И сейчас уже инвесторы присматриваются к объектам культурного наследия, которые потом будут либо ресторанами, отелями, либо офисами для тех же строительных компаний и других уважаемых инвесторов и промышленных индустриальных партнеров»,— сообщил глава Прикамья.

Как стало известно на недавнем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), около 1 тыс. памятников архитектуры могут восстановить в России до 2030 года по новой программе, инициированной Владимиром Путиным, сообщало РИА «Новости». На пермском заседании Ассоциации ПФО руководитель по параметрам развития территории в подразделении «Градостроительство, сопровождение проектов и инфраструктура» АО «ДОМ.РФ» Анна Должанская пояснила, что «ДОМ.РФ» участвует в проекте по восстановлению памятников архитектуры. В оборот вовлекаются исторические здания в хорошем и неудовлетворительном состоянии. Приобретатель объекта на торгах становится его собственником, восстанавливает здание и приспосабливает к современному использованию. Банк «ДОМ.РФ» является одним из операторов этой программы. «Для восстановления объектов культурного наследия “ДОМ.РФ” проработал программу специального финансирования, предоставления льготной кредитной ставки»,— отметила Анна Должанская.