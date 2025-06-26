В Челябинске запустили производство импортозамещающих редукторов

Группа компаний LD запустила в Челябинске производство редукторов, запчастей, изменяющих скорость вращения и передающих крутящий момент от двигателя к рабочему узлу в машинах и станках. Детали начали изготавливать взамен тех, что ранее поставляли из-за рубежа, сообщает пресс-служба министерства промышленности Челябинской области.

Производство редукторов от литья до готового изделия в регионе открыли после введения в эксплуатацию новой подстанции мощностью 8 МВт с потенциалом мощности до 25 МВт. Она обеспечивает стабильную работу имеющихся цехов, а в перспективе — планируемых к строительству на территории создаваемого LD индустриального парка. Сейчас на предприятии изготавливают 3 тыс. деталей в месяц, что покрывает 70% его потребностей. К концу года показатель достигнет 100%. В 2026-ом, когда производственная мощность достигнет 10 тыс. запчастей в месяц, челябинская компания собирается поставлять редукторы другим участникам рынка, в том числе за рубежом.

В пресс-службе минпрома добавляют, что в течение двух лет группа компаний LD развернет в Челябинске собственное производство общепромышленных задвижек в индустриальном парке. Сейчас их в основном закупают у иностранных поставщиков

Виталина Ярховска