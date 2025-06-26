ФСБ задержала в Петербурге россиянку за сбор данных о военнослужащих

Сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге задержали женщину, которая подозревается в сотрудничестве с Украиной. Как заявили в Центре общественных связей ведомства, гражданка РФ по заданию украинских спецслужб собирала сведения о военнослужащих — местах их жительства и личных автомобилях, в том числе машинах членов семей.

Задержанная оказывала иностранному государству «пособническую помощь... с целью подготовки и проведения в их (военнослужащих.— "Ъ") отношении террористических акций», заявили в ФСБ.

У подозреваемой изъяли средства связи. В них, согласно пресс-релизу, была переписка «в WhatsApp с находящимися на Украине координаторами террористической деятельности». В отношении женщины возбудили уголовное дело о пособничестве в совершении теракта (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ), она арестована.