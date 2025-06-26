Под Челябинском водитель питбайка разбился насмерть

В Сосновском районе произошла смертельная авария с участием фургона и питбайка. В результате водитель последнего погиб на месте, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области.

Авария произошла утром 26 июня на втором километре автодороги Шагол — Красное поле. По предварительным данным, 26-летний водитель питбайка выезжал со второстепенной дороги на главную, где столкнулся с автомобилем «ВИС». В этот момент на нем не было шлема и защитной экипировки.

Полиция также установила, что погибший не имел водительского удостоверения. Ранее он уже привлекался к административной ответственности, из-за чего у него изымали питбайк.

Кроме того, полиция выяснила, что у водителя «ВИС» также не было удостоверения. На него составили административный протокол. Водителю грозит штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. руб. Собственника «ВИС», который передал автомобиль человеку, не имеющему права на вождение, также ждет административное наказание.

Ольга Воробьева