Татарстан занял 33-е место среди российских регионов по кредитоспособности населения. Жители республики в мае 2025 года показали средний индивидуальный кредитный рейтинг 768 баллов, что на один балл выше показателя годичной давности. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан не попал в топ-10 в рейтинге кредитоспособности регионов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Татарстан не попал в топ-10 в рейтинге кредитоспособности регионов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В то же время средний рейтинг жителей Казани составил 770 баллов, что на три балла выше общереспубликанского показателя. Лидером рейтинга стала Магаданская область со средним показателем 816 баллов.

Чувашия вошла в тройку лидеров с результатом 788 баллов, заняв третье место в общероссийском рейтинге. Марий Эл показала 779 баллов и расположилась на десятой строчке, улучшив свой результат за год на шесть пунктов.

Средний индивидуальный кредитный рейтинг российского заемщика в мае остался на уровне 763 баллов, как и месяцем ранее. В большинстве городов-миллионников кредитный рейтинг жителей оказался выше среднего по региону. Максимальная разница зафиксирована в Самарской области, где показатель областного центра превысил региональный на 25 пунктов.

Анар Зейналов