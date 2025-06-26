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Реставраторы восстановят мозаику на фасаде ижевского Дворца пионеров

Мозаичное полотно на фасаде Ижевского дворца детского юношеского творчества (ДДЮТ) восстановят, сообщил глава города Дмитрий Чистяков. Реконструкцией займется художник-реставратор из Ростова-на-Дону Марина Яблонская.

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Фото: пресс-служба Администрации города

Фото: пресс-служба Администрации города

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Фото: пресс-служба Администрации города

Фото: пресс-служба Администрации города

Мозаика была создана под руководством витражиста Станислава Медведева в 1981 году и к настоящему времени утратила некоторые фрагменты. Однако, в запасниках ДДЮТ сохранились кусочки смальты, из которых собирали мозаику. Сейчас проводится обследование объекта.

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