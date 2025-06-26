В Пензе больше денег потратят на обновление парка «Семейный» и моста на Токарной

Власти Пензы пересмотрели финансирование некоторых направлений в пользу строительства, благоустройства и развития городской инфраструктуры. Постановление о перераспределении бюджетных ассигнований на текущий год появилось на официальном сайте администрации города.

На водоснабжение жилых домов по ул. Арбековская решено потратить на 39 млн руб. меньше. Эти деньги направят на иные цели. Так, на строительные работы при возведении новой школы на 1,1 тыс. мест в 7-м микрорайоне Арбеково выделят свыше 26,7 млн руб. На проведение экспертизы проектно-сметной документации капремонта моста через реку Пенза в створе ул. Токарной направят порядка 2,9 млн руб.

Кроме того, получателем более 5,4 млн руб. станет Центр развития футбола «Зенит». Денежные средства пойдут на капремонт и устройство покрытия мини-футбольного поля. Управлению культуры Пензы достанется примерно 4,1 млн руб. На них должны модернизировать материально-техническую базу учреждений культуры и благоустроить парк «Семейный».

Павел Фролов