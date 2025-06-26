В Большом Савино почти на сутки задерживаются рейсы компании Nordwind

В пермском аэропорту задерживается сразу три рейса авиакомпании Nordwind, свидетельствует онлайн-табло Большого Савино. Рейс N4-883 до Калининграда должен был вылететь из Перми еще вчера, 25 июня, в 13:40. Сейчас вылет ожидается 26 июня в 14:45.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Кроме этого, утренний рейс N4-959 Пермь — Махачкала задержан до 23:20 сегодняшнего дня. Вылет в Сочи перенесен с 18:25 26 июня на 08:25 27 июня. В пресс-службе авиакомпании задержки рейсов объясняют введением ограничений в аэропортах Самары, Казани и Ульяновска.