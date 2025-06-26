Ярославца с амфетамином задержала полиция

В Ярославле сотрудники транспортной полиции задержали 42-летнего местного жителя, у которого обнаружили психотропное вещество. Об этом сообщили в пресс-службе Северного линейного управления МВД России на транспорте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Северного ЛУ МВД России на транспорте Фото: Пресс-служба Северного ЛУ МВД России на транспорте

При себе у мужчины находились шесть свертков с веществом розового вещества, а дома у него нашли еще семь свертков. В ходе экспертно-криминалистического исследования установлено, что в свертках находился амфетамин общим весом 190 грамм.

«Установлено, что злоумышленник планировал распространить данное психотропное вещество путем организации закладок в различных местах»,— сообщили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере). Обвиняемый заключен под стражу, при этом ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Алла Чижова